موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والقناة الناقلة

أغلق النادي الأهلي صفحة مباراة زد بعد خسارة نقطتين مهمتين في صراع الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وبدأ التفكير في مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتعادل الأهلي أمام زد بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة مع المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل، وتذاع عبر قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لمنافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وبتعادله أمام زد، رفع الأهلي رصيده للنقطة 37 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري من 18 مباراة، وبفارق الأهداف فقط عن الزمالك وبيراميدز أول وثاني الترتيب ولكن من 17 مرة، في انتظار مباراة الفريقين غدًا، الأحد.

من جانبه رفع زد رصيده للنقطة 26 في المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب، وبفارق نقطة وحيدة أمام البنك الأهلي صاحب المركز الثامن، أول مراكز صراع الهبوط في الدور الثاني من الدوري.