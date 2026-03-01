ترامب يعلن رسميا اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «خامنئي أحد أكثر الشخصيات شرًا في التاريخ، قد مات».

وأضاف: «هذا ليس عدلًا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن بوسعه، هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه، فعل أي شيء. هذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه».

واستكمل: «نسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة الأخرى لم يعودوا يرغبون في القتال، ويسعون للحصول على حصانة منا. وكما قلت الليلة الماضية الآن يمكنهم الحصول على الحصانة، ولاحقًا لن ينالوا إلا الموت».

وكتب ترامب: «نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلميًا مع الوطنيين الإيرانيين، وأن يعملوا معًا كفريق واحد لإعادة البلاد إلى عظمتها التي تستحقها.. ينبغي أن تبدأ هذه العملية قريبًا، إذ لم يقتصر الأمر على وفاة خامنئي فحسب، بل دُمِّرت البلاد تدميرًا كبيرًا، بل وكادت تُباد، في يوم واحد فقط».

وختم قائلًا: «ومع ذلك، سيستمر القصف المكثف والدقيق دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدفنا المتمثل في إحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع».