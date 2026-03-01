ترامب عن تقارير اغتيال خامنئي: لدي شعور بأن هذه الرواية صحيحة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير التي تحدثت عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال ترامب إنه يعتقد أن التقارير التي تفيد بمقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات جوية صحيحة، لكنه لم يؤكد مقتله بشكل صريح، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن ترامب قوله: «لدينا شعور بأن هذه الرواية صحيحة».

وتتضارب الأنباء منذ ساعات الصباح بشأن مصير خامنئي؛ إذ ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» نقلًا عن مصدر إسرائيلي مسؤول تأكيد مقتل خامنئي، مشيرًا إلى أنه يتم انتشال جثته من تحت الأنقاض.

في المقابل، صدر نفي من إيران، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر مقرب من مكتب خامنئي قوله: «أستطيع أن أقول لكم بثقة إن قائد الثورة يقود الميدان بثبات وبحزم».

وفي السياق ذاته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال إفي دوفرين اغتيال عدد من القادة الإيرانيين خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية، من بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إنه تم استهداف مقر يضم عددًا من القادة الإيرانيين، بينهم علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني لشؤون الأمن.

وأضاف أن العملية أسفرت عن اغتيال علي شمخاني، وكذلك رئيس مكتب المرشد، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ «أكبر طلعة جوية في تاريخ إسرائيل»، وألقى 500 قنبلة على إيران.