فاديفول: وجود إسرائيل باعتبارها دولة لليهود مسألة تتعلق بالمصالح العليا لألمانيا

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن اعتقاده بأن القيادة الإيرانية الحالية تشكّل خطرًا يتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال فاديفول، مساء اليوم الأحد:"يجب أن نقرّ بعقلانية بأن هذا النظام يشكّل تهديدًا حقيقيًا، ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضًا لدول أخرى، ولا سيما لأوروبا".

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، أوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن هذا "النظام دعم أيضًا موسكو في حربها العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا"، مضيفا أن المصلحة الألمانية تكمن في ضمان "ألا نتعرض لمزيد من التهديد بسبب سلاح نووي في إيران وبسبب هذا البرنامج الصاروخي".

وأشار فاديفول، في حديثه للقناة الثانية إلى الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد دول خليجية، قائلًا: "هؤلاء أطراف ثالثة غير ضالعة في الصراع.. وهذا الأمر يعرّض أيضًا المواطنين الألمان الموجودين هناك للخطر، كما أنه يُظهر بطبيعة الحال، وقبل كل شيء، ماهية هذا النظام الإيراني".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، هاجمتا إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعقبت ذلك هجمات شنّتها القيادة في طهران على عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وعند سؤاله عما إذا كانت تحركات إسرائيل والولايات المتحدة متوافقة مع القانون الدولي، قال فاديفول: "سنضطر بالتأكيد إلى تقييم ذلك عندما تتوافر لدينا جميع المعلومات".

وأوضح أن الإسرائيليين استندوا إلى تحليل للمخاطر خلص إلى وجود تهديد كبير لأمن دولة إسرائيل ووجودها، وقال: "بالنسبة لألمانيا، هذه نقطة نأخذها على محمل الجد للغاية، لأن وجود إسرائيل وأمنها، باعتبارها دولة لليهود، هو بالنسبة لنا مسألة تتعلق بمصالح الدولة العليا".