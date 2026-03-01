ترامب يؤكد تضامن بلاده مع قطر إزاء الهجوم الإيراني

تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بداية الاتصال، أعرب الرئيس الأمريكي عن تضامن بلاده مع دولة قطر إثر الهجوم الإيراني على الدولة وعدد من دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

بدوره أعرب أمير قطر عن تقديره للرئيس الأمريكي على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع دولة قطر.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد شدد الأمير على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.