فوكس نيوز: الجيش الأمريكي استخدم أسلحة جديدة في ضرب إيران

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، باستخدام الجيش الأمريكي، للمرة الأولى، خلال الهجوم على إيران، صباح اليوم السبت، طائرات بدون طيار (درونز) انتحارية في القتال.

وبحسب الشبكة ركزت الضربة على "أهداف عالية القيمة"، من بينها منشآت وقدرات مهمة تابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه جرى في الموجة الأولى من الضربات إطلاق صواريخ "توماهوك" باتجاه الأهداف التي جرى اختيارها.

ونقلت فوكس نيوز عن مسئول أمريكي قوله: "قمنا بقمع دفاعاتهم الجوية بشكل فعال"، فيما وصف مسئول أمريكي رفيع آخر "الرد الإيراني" بأنه "غير فعال".

في سياق متصل، أفاد مصدر اطلع بشكل مباشر على تفاصيل الهجوم لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية بأن الضربة المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل جرى التخطيط لها بعناية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن العملية واسعة النطاق وذات أهمية كبيرة، ومن المتوقع أن تستمر لأيام عديدة في أنحاء إيران.

وأشار التقرير أيضا إلى أن من بين الأهداف التي جرى اختيارها مباني ورموز سيادية للنظام، ومواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري، وأصولا مخابراتية إيرانية، إضافة إلى منشآت دفاعية وسيبرانية.