الإمارات والبحرين: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين خلال اتصال هاتفي، "مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأعرب الجانبان، خلال الاتصال، عن "إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات والبحرين وعدد من الدول"، مؤكدين أنها "تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.