ترامب: تعافي إيران من الهجوم سيستغرق عدة سنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمر من إيران سيستغرق عدة سنوات للتعافي من الهجوم الذي تعرضه له اليوم.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع أكسيوس، مساء السبت: «يمكنني المضي قدما لفترة طويلا والسيطرة على الأمر برمّته، أو إنهاؤه خلال يومين أو 3 أيام»، موضحًا أن الجدول الزمني للعمليات قد يتغير بناء على التطورات على الأرض.

ولفت إلى أن الإيرانيين كانوا قد اقتربوا من التوصل لاتفاق ثم تراجعوا في المحادثات، ما شكل قناعة له من ذلك بأن طهران لا تريد إبرام اتفاق.

وأشار ترامب إلى أن فشل المفاوضات وسلوك إيران على مدى عقود كانا سبب إطلاق الضربات عليها.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.