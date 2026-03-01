خالد بيبو: كنا نريد الفوز أمام الأهلي

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه أمام النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي مع ضيفه، زد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

وقال خالد بيبو في تصريحات لقناة أون سبورت: "خضنا مباراة صعبة جدًا أمام الأهلي، وكنا نطمح للفوز للتواجد ضمن السبعة الأوائل".

وأضاف: "هجوم الأهلي طوفان، ولديه إمكانيات كبيرة، ولكننا قدمنا أداءً مميزًا للغاية".

وتابع: "الجهاز الفني وضع سيناريو مميز، وجهز اللاعبين بشكل جيد".

وأكمل: "في مباراة الزمالك، قدمنا أداءً جيدًا، وكنا على وشك تحقيق نتيجة إيجابية، ولم يحالفنا التوفيق".

وأتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "من الصعب أن تسيطر على الأهلي طوال المباراة بل يسيطر على كل منافسيه ويحاول الحسم في أول ربع ساعة".