أردوغان يحذر من تحول الشرق الأوسط إلى حلقة من النار

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من أن الشرق الأوسط معرض لأن يتحول إلى "حلقة من النار" ما لم يتم احتواء النزاع المتصاعد الذي يشمل إيران.

وقال أردوغان خلال تجمع لحزبه الحاكم العدالة والتنمية في إسطنبول: "نشعر بحزن عميق وقلق إزاء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية ضد جارتنا إيران، التي بدأت باستفزازات نتنياهو".

وأضاف أردوغان أن تركيا تدين أيضا الضربات الإيرانية على ما وصفه بـ "دول الخليج الشقيقة"، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من السبت، نفت رئاسة أردوغان مزاعم استخدام المجال الجوي التركي لتسهيل الهجمات على إيران. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا، العضو في الناتو، تستضيف عناصر أمريكية في قاعدة إنجيرليك الجوية المشتركة في جنوب شرق البلاد قرب الحدود السورية.

وشدد أردوغان على أن أنقرة تتخذ "أقصى الإجراءات" لتأمين حدودها ومجالها الجوي، مع تسريع الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، على حد قوله.