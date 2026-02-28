رئيس الوزراء البريطاني يؤكد انخراط بلاده في عمليات دفاعية منسقة بالشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مشاركة القوات والطائرات الحربية البريطانية في عمليات دفاعية منسقة بالشرق الأوسط، بهدف حماية مصالح المملكة المتحدة وحلفائها.

وقال ستارمر، في بيان مصور نُشر على منصة "إكس"، إن القوات البريطانية "تنفذ مهامها حاليا، والطائرات تحلق في أجواء المنطقة ضمن عمليات دفاعية منسقة لحماية شعبنا ومصالحنا وحلفائنا، كما فعلت بريطانيا من قبل، ووفقا للقانون الدولي".

وأضاف أن بلاده رفعت مستوى حماية القواعد والمنشآت والأفراد البريطانيين إلى أقصاه، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل أولوية لبريطانيا وحلفائها، مؤكدا في الوقت نفسه أن لندن لم تشارك في الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في وقت سابق اليوم، رغم وصفه النظام الإيراني بأنه "بغيض".

ودعا ستارمر إلى نزع فتيل التصعيد لتفادي انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، معتبرا أن بوسع إيران إنهاء المواجهة عبر وقف الضربات والتخلي عن برامج الأسلحة ووقف العنف والقمع ضد شعبها.

وفي سياق متصل، أجرى ستارمر اتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقب اجتماع للجنة الحكومية البريطانية المعنية بالطوارئ والأزمات.

وفي بيان مشترك، أدان القادة "الهجمات الإيرانية على دول المنطقة"، ودعوا إلى استئناف المفاوضات وحث القيادة الإيرانية على السعي إلى حل تفاوضي للأزمة.