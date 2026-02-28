رد الإعلامي باسم يوسف، على المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، الذي دافع سابقا عن جيفري إبستين، المتهم بالجرائم الجنسية.

جاء ذلك بعدما شهدت حلقة تلفزيونية مواجهة حادة بين باسم يوسف وديرشويتز، حيث استضاف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان كلا الطرفين في حلقة ناقشت الانتهاكات المرتبطة بإبستين، حيث وجّه يوسف اتهاما صريحا لديرشويتز، قائلا: "امرأتان اتّهمتاك... وقمت بالتسوية بدفع مليون دولار. الرجال الأبرياء لا يدفعون"، في إشارة إلى تسوية مالية تتعلق بدعوى رفعتها امرأتان تتهمان ديرشوفيتز باستغلال جنسي عندما كانتا قاصرتين.

وردّ ديرشويتز بحدة، نافيا الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال: "لم أدفع ولا حتى فلسا واحداً. أنت تشوه سمعتي، وسأرفع ضدك دعوى قضائية بتهمة التشهير".

وظهر باسم يوسف في فيديو عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، للرد على ديرشويتز، واستعرض خلاله، تاريخ ديرشوفيتز وكل منذ أن أصبح محاميا.

كما قارن بين كلامه والأدلة التي كانت ضده، موثقة بوقائع من مشاكله مع طليقته، وأيضا تواصل باسم يوسف مع محاميين في أمريكا وعرض عليهم الحلقة حتى يحمي نفسه قضائيا.

وفيما يلي نستعرض أبرز القضايا المشبوهة التي تولاها ديرشويتز، وعرضها باسم يوسف:

دافع عن القس جيم بيكر بعد إدانته بالنصب على رعيته.

دافع عن البارونة ليونا هيلمسلي الملقب بملكة الشر.

الدفاع جيفري ماكدونالد الذي أدين بقتل زوجته

الدفاع عن كلاوس فون بولو المتهم بحقن زوجته انسولين مما أدى إلى دخولها غيبوبة مدى الحياة

قضية شيلدون سيجول وهو عضو في رابطة الدفاع اليهودية الإرهابية

الدفاع عن مايك تايسون في تهمة اغتصاب

إرهاب وتخويف وتشويه سمعة ضحايا إبستين

إصابة طليقته بأمراض نفسية ثم عدم دفع النفقة حتى انتحرت في ظروف غامضة.