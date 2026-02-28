المستشار الألماني يعرب عن تضامن بلاده مع قطر بعد الضربات الإيرانية

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في اتصال أجراه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، عن تضامن ألمانيا مع قطر "في ظل العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبدوره، أعرب أمير قطر، عن شكره للمستشار الألماني على ما أبدته ألمانيا من تضامن مع قطر، وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن القوات الأمريكية والإسرائيلية بدأت صباح اليوم عمليات قتالية في إيران. وردّت إيران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.