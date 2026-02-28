ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة 3 دول خليجية تعرضت لهجمات إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع "قادة" كل من السعودية وقطر والإمارات.

جاء ذلك على خلفية العملية العسكرية التي أعلن منذ ساعات إطلاقها ضد إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي :"لقد تحدث الرئيس ترامب مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أن ترامب تحدث كذلك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.