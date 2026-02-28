السوداني وماكرون يدعوان إلى اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا العراق وفرنسا، اليوم السبت، الدول الكبرى والمنظمات الدولية المسؤولة عن الحفاظ على السلم الإقليمي والعالمي إلى تحمل المسؤولية لتجنب استخدام القوة واعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة.

وأدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لمناقشة التطورات الأمنية وتداعياتها على أمن وسيادة دول المنطقة، "التصعيد العسكري وضرورة تجنب استخدام القوة".

ودعا السوداني وماكرون، إلى "العمل على اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار".