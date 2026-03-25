الداخلية البحرينية تطالب بملء خزانات وقود السيارات وشحن الهواتف تحسبا لأي طارئ

دعت وزارة الداخلية البحرينية في مقطع فيديو مصور مساء أمس الثلاثاء، جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية، وذلك في ظل ما وصفته بـ«ظروف استثنائية غير مسبوقة» تمر بها البلاد، مشددة على أهمية الاستعداد الأمثل للتعامل مع أي حالات طوارئ محتملة.

وتضمنت التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة، دعوة صريحة للجمهور بضرورة الحفاظ على خزانات وقود مركباتهم ممتلئة قدر الإمكان، والحرص الدائم على إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة بالكامل لتسهيل عمليات التواصل وتلقي التحديثات والتعليمات.

كما شددت الوزارة على أهمية تجهيز والاحتفاظ بـ«حقيبة طوارئ» جاهزة في متناول اليد، موضحة أن الحقيبة يجب أن تحتوي على المستلزمات الحيوية الأساسية، والتي تشمل: كميات كافية من المياه والأطعمة، حقيبة إسعافات أولية متكاملة، بالإضافة إلى مصباح يدوي وبطاريات احتياطية.

وأمس، كشفت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين دمرت منذ بدء الهجمات الإيرانية 153 صاروخاً و301 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

ونوهت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.