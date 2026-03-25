محكمة ألمانية تقضي بسجن 4 أعضاء من حماس لمدد طويلة

قضت محكمة في برلين بسجن أربعة رجال لمدد تتراوح بين أربع سنوات ونصف وست سنوات على خلفية انتمائهم لحركة حماس، في قضية تتضمن جلب أسلحة للحركة الفلسطينية.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و58 عاما، كانوا "عملاء أجانب" تولوا مسؤولية مخابئ أسلحة تابعة لحركة حماس في عدة دول أوروبية، من بينها بولندا وبلغاريا والدنمارك.

وتم اتهام الرجال بإنشاء مخابئ أسلحة تحت الأرض لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية ويهودية في أوروبا على مدى فترة طويلة.

وتضم لائحة الاتهامات أهدافا محتملة، من بينها السفارة الإسرائيلية في برلين وقاعدة راماشتاين التي يستخدمها الجيش الأمريكي في ألمانيا والمنطقة المحيطة بمطار تيمبلهوف المهجور في برلين.

وتم احتجاز الرجال في ديسمبر 2023. وهم اثنان من مواليد لبنان ومواطن مصري وآخر هولندي.