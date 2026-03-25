اعتقال 12 من كبار ضباط الشرطة في جنوب أفريقيا بناء على مزاعم بالفساد

أعلن ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا، إلقاء القبض على 12 من ضباط الشرطة رفيعي المستوى بناء على مزاعم بالفساد والاحتيال.

ومُثل ضباط الشرطة لاحقا أمام إحدى المحاكم في العاصمة بريتوريا.

وتأتي الاعتقالات بينما يستمر تحقيق في مزاعم بالفساد على مستوى رفيع في الشرطة الجنوب أفريقية. وجاء التحقيق بأمر من رئيس البلاد سيريل رامافوسا الذي أوقف أيضا وزير الشرطة عن العمل العام الماضي.

ويبحث تحقيق آخر يجريه البرلمان في مزاعم أن ضباط شرطة رفيعي المستوى تربطهم علاقات فاسدة مع زعماء العصابات المزعومين وفي بعض الحالات تقول المزاعم إنهم تلقوا أموالا منهم مقابل إسداء خدمات لهم.

وقالت وحدة التحقيق في مكافحة الفساد بهيئة الادعاء الوطنية في بيان ، إن القبض على الـ12 ضابطا يتعلق بعقد فاسد لتقديم خدمات صحية ورفاه لرجال الشرطة. وأضاف أن شخصا آخر، وهو مدير إحدى الشركات، أُلقي القبض عليه أيضا.