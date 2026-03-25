الإمارات: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإيرانية على إيران إلى 6 قتلى و166 إصابة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الأربعاء، مع 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت في بيان، إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، مع 357 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1815 طائرة مسيرة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية.

ولفتت إلى أن الاعتداءات تسببت في إصابة 166 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.