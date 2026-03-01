قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يسير «بشكل جيد جدًا»، مشيرًا إلى أن الضربات ألحقت أضرارًا كبيرة بطهران.

وأضاف ترامب، في حديث هاتفي مع قناة «آي بي سي نيوز» الأمريكية، أن «الضرر الذي لحق بهم بالفعل كبير جدًا، وهم الآن في حالة شلل شبه كامل»، مؤكدًا أن الهجوم سيستمر «طالما أردنا ذلك».

وفيما يتعلق بمصير القيادة الإيرانية، قال ترامب إنه «تم القضاء على الكثير منهم»، موضحًا: «لا نعرف جميع التفاصيل، لكن الكثير منهم تم القضاء عليهم».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك «فكرة جيدة جدًا» عن القيادة القادمة في إيران.