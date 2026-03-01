باريس سان جيرمان يفوز على لوهافر ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا وثمينًا على حسبا مستضيفه لوهافر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويدين باريس سان جيرمان بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الشاب برادلي باركولا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وأهدر ديزيري دوي ركلة جزاء في الدقيقة 79 سددها على يسار حارس المرمى وتألق الحارس في التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 57 وعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد لوهافر عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.