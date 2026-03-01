إيران تعلن الحداد 40 يوما بعد مقتل المرشد

أكد التلفزيون الإيراني، في وقت مبكر من صباح الأحد، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي جراء ضربات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في بيانات مقتضبة: "مقتل الزعيم الأعلى خامنئي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الهجوم.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن السلطات الإيرانية أعلنت الحداد العام لمدة 40 يوماً، إضافة إلى عطلة رسمية لمدة 7 أيام، عقب تأكيد نبأ مقتل خامنئي.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إنه تم تأكيد مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم الذي وقع صباح السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مساء السبت، مقتل خامنئي رسمياً، وكتب في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شراً في التاريخ، مات". وأضاف: "هذا ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم".

وجاءت هذه التطورات عقب هجوم واسع شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، على إيران، التي ردّت بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.

وتولّى علي خامنئي (86 عاماً) منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران عام 1989، وظل في سدة الحكم لأكثر من ثلاثة عقود ونصف، في فترة شهدت تحولات سياسية وأمنية كبرى على المستويين الداخلي والإقليمي.