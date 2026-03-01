إسرائيل: وفاة امرأة في منطقة تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني

قالت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية، "نجمة داود الحمراء"، ليل السبت إن امرأة في منطقة تل أبيب توفيت بعد إصابتها في هجوم صاروخي إيراني.

وهذه هي أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها في إسرائيل منذ بدء تبادل إطلاق الصواريخ صباح السبت. وجاء ذلك بعد رشقة ثقيلة من الصواريخ الإيرانية استهدف وسط إسرائيل، مما أدى إلى تضرر مبان ونشوب حرائق.

ولم تحدد الخدمة هوية المرأة على الفور أو تقدم مزيدا من التفاصيل حول ما حدث.

وتقول "نجمة داود الحمراء" إنها عالجت حتى الآن ما لا يقل عن 90 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في إسرائيل ورجلا واحدا أصيب بجروح خطيرة.