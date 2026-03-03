روسيا: عدم إبلاغ واشنطن لحلفائها بالضربة على إيران يكشف العلاقات الحقيقية داخل الناتو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو بأن عدم إبلاغ واشنط لحلفائها في الناتو بخطط العملية العسكرية ضد إيران، يكشف "العلاقات الحقيقية" داخل التحالف الغربي.



وقال غروشكو لوكالة "ريا نوفوستي" تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس لم تُبلَغ مسبقا: "نحن نعرف جيدا ممارسات الأمريكيين، الذين لا يطلبون أبدا إذنا من الحلف لأي إجراءات.. في الواقع، هذا يشهد على العلاقات الحقيقية القائمة داخل هذه المنظمة".

من جانبه، انتقد المحلل العسكري واللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس تخطيط العملية، معتبرا أن واشنطن ارتكبت "خطأً جسيما" بالاعتراف بـ"نافذة زمنية ضيقة" لعملياتها.

وأشار ديفيس إلى أن "الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على خوض حرب لسنوات"، مضيفا أن التفاخر الأمريكي بالقدرة على مواصلة العملية لمدة أسبوعين أو ثلاثة "كان خطأ جسيما". وشدد على أن الجيش الأمريكي لا يملك الموارد الكافية لشن عملية طويلة الأمد، خاصة من حيث الوقود والذخائر والصواريخ.

يأتي هذا في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة ضد إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة، مع توعد طهران بالانتقام ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.



وأعلنت روسيا أن العملية "لا تمت بصلة للحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية"، داعية إلى العودة للمفاوضات.