ارتفع من 30 إلى 46 قتيلا عدد ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في البرازيل، منذ 23 فبراير الحالي.

وأعلنت إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس في بيان، الخميس، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في أعقاب السيول التي ضربت بلدتي جويز دي فورا وأوبا.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة دون انقطاع للعثور على 21 مفقوداً.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن 3600 شخص يعيشون في بلدة جويز دي فورا، الأكثر تضرراً من السيول، اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب ارتفاع المخاطر.

وتتوقع الهيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة، فيما حثت السلطات السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقال حاكم الولاية، روميو زيما، في تصريح صحفي، إن أولويتهم هي تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول، وأنهم على استعداد للتعاون مع الحكومة المركزية لإعادة إعمار المنطقة.