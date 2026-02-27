مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بكوم أمبو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب آخر، في حادث تصادم وقع بطريق مزلقان النجاجرة الجديد بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وجود وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المباحث إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين دراجات نارية (موتوسيكلات) بطريق المزلقان الجديد، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، وإصابة شخص آخر بإصابات متفرقة.

وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وظلام الطريق وراء وقوع الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.