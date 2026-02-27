كشف عدد من أهالي قرية الشاب المتهم بوضع ملصق علم إسرائيل على سيارته ومشاجرته في كرداسة، عن حالة المتهم الاجتماعية وسلوكياته في المنطقة قبل ارتكابه واقعة فجر اليوم.

وقال حمادة عاشور، أحد أهالي الشاب المتهم في الواقعة، إن الشاب يقطن في قرية كومبرة بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، ويبلغ من العمر 35 عاما، وهو خريج كلية الزراعة ويعمل دكتور تغذية علاجية منذ سنوات عديدة.

وتابع لـ "الشروق" أن أسرة الشاب المتهم يُعرف عنها حسن الخلق والسلوك، ولم يسبق تعرضهم لأي حادث مشابه للذي ارتكبه نجلهم، مشيرًا إلى أن الشاب غير متزوج، وحياته كانت تسير بشكل طبيعي، حتى تعرض لحادث سير "موتوسيكل" خلال ذهابه إلى جامعته في عام 2014.

فيما أضاف محمد حمدي، أحد أهالي القرية، أن الشاب منذ تعرضه لحادث السير في 2014 أصبح غير متزن، وبث قبل ذلك فيديو استغاثة عبر صفحته الشخصية بأن "هناك أشخاص يريدون قتله لتقديمه قربان على أحد المقابر الأثرية"، متابعا: "لا أرى تفسيرا لسبب وضع الشاب ملصق علم إسرائيل".

وتابع لـ"الشروق" أن الحادث الذي تعرض له الشاب تسبب في إصابات بالغة له، ألزمته الفراش لعدة أشهر، وكاد أن يتسبب في بتر ساقه، إلا أن والده لم يتركه حتى تم شفائه وترك الحادث له إصابات في كتفة وزراعه حتى الآن.

- الداخلية تضبط السيارة

وكشفت وزارة الداخلية اليوم تفاصيل الحادث بعد رصدها مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكي ملصق عليها علم إحدى الدول (إسرائيل) بالاصطدام بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وذكرت الداخلية أن مركز شرطة كرداسة بالجيزة تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، ويفيد بأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكي الظاهرة بالمنطقة حدثت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري لاعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه لدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة تعدوا على الشاب بالضرب، وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها.

- لصق العلم في محل كماليات السيارات

وأكدت التحريات أن قائد السيارة هو "أحمد. ع" يعمل مهندسًا زراعيًا، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وتردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم اتزانه النفسي.

- شهادات طبية للمتهم

وأشارت الداخلية إلى أن أسرة المتهم أفادت بأن نجلهم يعاني من مرض نفسي منذ سنوات عدة ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدموا أوراقًا وشهادات طبية تفيد ذلك.