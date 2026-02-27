ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال التعاملات الأسبوعية بقيمة 25 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، إلى 6975 جنيها مقابل 6950 فى بداية تعاملات يوم الاثنين.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5978 جنيها، وانخفض سعر الجرام 24 ليسجل 7971 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه ليصل 55800 بدون احتساب المصنيعة وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 5,176.70 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2026، بنسبة 0.01% إلى 5192.30 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب بنحو 20% منذ بداية العام، مستعيدا موطئ قدم فوق 5000 دولار للأونصة بعد تراجع حاد من مستوى قياسي في أواخر يناير. ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكسبه الشهري السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ 1973.

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، لوكالة رويترز، إن العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد احتساب التضخم، تراجعت بشكل حاد، وهو ما يمثل عامل دعم حاليا للذهب ويسمح له بالحفاظ على استقراره رغم تراجع علاوات المخاطر عقب محادثات أميركا وإيران.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الخميس، إن عدة تخفيضات ممكنة هذا العام إذا تراجع التضخم، في حين كرر عضو مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران دعواته لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في 2026، رغم بيانات حديثة أظهرت تحسناً في سوق العمل.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 2% إلى 90.03 دولار. كما صعد البلاتين 5.2% وارتفع البلاديوم بأكثر من 3%، بينما استقر ومؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأمريكية، دون تغيير.