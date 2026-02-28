ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على ألا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%.

وقال ترامب لصحفيين، إنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة مفاوضات ثالثة بين واشنطن وطهران في جنيف، بحسب شبكة العربية.

وأضاف قبيل فعالية في مدينة كوربوس كريستي الساحلية بولاية تكساس، أن إيران تريد زيادة ثروتها لكنها ليست بحاجة إلى كل هذه الكمية من النفط، وفق تعبيره.

واتهم طهران بأنها لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية، معتبراً أن هذا أمر مؤسف جدا، بحسب قوله.

وجدد ترامب إعلانه عن عدم رضاه عن المفاوضات مع إيران، قائلا: "أقول لا تخصيب. لا بنسبة 20% ولا 30%. هم دائماً يريدون 20% أو 30%. يقولون إنه لأغراض مدنية، تعلمون، لأغراض مدنية. أنا أرى أنه غير مدني"، مكررا أنه "غير راض عن سير المفاوضات".

لكنه رغم ذلك أوضح أنه يفضل التصرف بالطريقة السلمية، لافتا إلى أن هناك قرار هام يجب أن يتخذ وهذا ليس سهلا، وفق تعبيره.

جاء كلام ترامب بينما أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الجمعة، موافقة إيران على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب.

وشدد في مقابلة، على ألا بديل عن الحل الدبلوماسي مع إيران، لافتا إلى أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

جاءت هذه التطورات بعدما عقدت جولة ثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الخميس، في جنيف بوساطة عُمانية، واعتُبِرَت إحدى الفرص الأخيرة لتفادي الحرب.