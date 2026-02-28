سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استبعد ييس توروب، المدير الفني للأهلي، ستة لاعبين من خياراته لقائمة الفريق لمواجهة زد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

استبعد توروب كل من أحمد عيد ويلسين كامويش ومحمد أحمد "سيحا" لأسباب فنية.

كما يغيب الثنائي ياسين مرعي وعمرو الجزار بسبب إصابة في العضلة الضامة، ومحمد شكري بسبب كدمة في إصبع القدم.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية –– إمام عاشور – أليو ديانج –

الهجوم: حسين الشحات – أشرف بنشرقي - محمد شريف – مروان عثمان - زيزو – طاهر محمد طاهر –تريزيجيه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يتواجد زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.