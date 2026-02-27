يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المرزوعات فى وسط سيناء.

وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

لمدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الجديدة 19 09

6 أكتوبر 19 09

بنها 18 10

دمنهور 17 09

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 18 09

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 09

طنطا 17 08

دمياط 17 12

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 19 08

السويس 18 09

العريش 17 11

رفح 16 09

رأس سدر 17 11

نخل 17 05

كاترين 12 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 16 12

السلوم 17 12

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 18

أبرق 25 14

جبل علبة 24 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 19 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 09

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 22 11