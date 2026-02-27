سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء أغلب الأنحاء ليلا.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من وسط سيناء والسواحل الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح شمالية غربية .

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 19 09

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 20 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 19 09

وادى النطرون 18 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 09

طنطا 17 08

دمياط 17 08

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 09

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 18 10

نخل 16 06

كاترين 12 00

الطور 20 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 20 12

الاسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 12

السلوم 16 10

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 18

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 24 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 19 09

بني سويف 19 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 25 12