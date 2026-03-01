السكك الحديدية: توجيهات بمتابعة تشغيل القطارات ميدانيا بالتزامن مع بدء حجز تذاكر عيد الفطر

وجه محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة تواجد كافة القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيا، بالتزامن مع بدء حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر المبارك اليوم، والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل.

وشدد رئيس الهيئة، بحسب بيان الهيئة اليوم، على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة.

وأعلنت الهيئة عن بدء حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

وقررت فتح حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة خلال عيد الفطر المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتي:

* حجز تذاكر السفر على قطارات يوم الأحد الموافق 15 مارس اعتبارا من الأول من مارس 2026.

* حجز تذاكر السفر ليوم الإثنين الموافق 16 مارس اعتبارا من 2 مارس 2026.

* حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس اعتبارا من 3 مارس 2026.

* حجز تذاكر السفر ليوم الأربعاء الموافق 18 مارس اعتبارا من 4 مارس 2026.

* حجز تذاكر السفر ليوم الخميس الموافق 19 مارس اعتبارا من 5 مارس 2026.

* حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 20 مارس اعتبارا من 6 مارس 2026.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم الحجز في حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر، وهي:

* شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

* الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

* تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play Store & App Store.

* وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.

* الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي.

* مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.

* ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.