ظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك في خطاب مصور بثته وسائل الإعلام المحلية.

وألقى الرئيس الإيراني كلمة مقتضبة أعرب فيها عن التعازي لمقتل خامنئي، ودعا فيها إلى التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية.

ومن موقع مجهول لم تظهر ملامحه، قال بزشكيان، إن «جرائم المجرمين واغتيال كبار المسئولين الإيرانيين، لن تثني حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أداء واجباتها ومسئولياتها».

وأضاف في الكلمة المصورة، التي بثتها وكالة «تسنيم»: «نحن ثابتون في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة»، متعهدًا بـ«سحق القوات المسلحة الإيرانية لقواعد العدو بقوة».

ودعا الرئيس الإيراني الشعوب إلى «التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران».

وفي وقت سابق، قال بزشكيان، إن طهران تعتبر الثأر من مرتكبي جريمة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقادتها «واجبًا مشروعًا وحقًا لها»، مؤكدًا أنها «ستؤدي هذه المسئولية والواجب العظيم بكلّ ما أوتيت من قوة».

جاء ذلك في بيان نعيه للمرشد الإيراني، والذي نشرت نصه وكالة «تسنيم» للأنباء، قائلًا إن «هذا الحدث (اغتيال خامنئي) هو أكبر مصيبةٍ حلت بالعالم الإسلامي اليوم».

واعتبر بزشكيان، أن «اغتيال أعلى مسئول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزعيم العالم الشيعي، على يد المحور الأمريكي الإسرائيلي، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، وخاصة الشيعة، في جميع أنحاء العالم».