قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز «خطًا أحمر بالغ الخطورة» باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، اليوم الأحد، إلى أن «العديد من أتباع الشيعة في جميع أنحاء العالم سيردون على اغتيال خامنئي»، مشيرًا إلى أن «طهران ليس لديها خيار آخر سوى الرد».

ولفت إلى أن «إيران تواصلت مع دول الخليج العربي لإغلاق القواعد الأمريكية التي تستخدم للهجوم على بلاده، وتعتبرها طهران تهديدًا».

وأضاف: «لا تستطيع إيران الوصول إلى الأراضي الأمريكية، لذلك ليس لدينا خيار سوى مهاجمة أي قواعد تقع تحت الولاية الأمريكية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال خياراً مطروحاً، قال إن الولايات المتحدة «خيّبت آمال» إيران عدة مرات، معتبرًا أنه «لا توجد ضرورة لبدء هذا العدوان».

واستطرد: «لو لم يرغب الرئيس ترامب في رؤية رد إيران فما كان ينبغي عليه بدء الحرب.. لقد كانت حرباً اختيارية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران تعتبر الثأر من مرتكبي جريمة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقادتها «واجبًا مشروعًا وحقًا لها»، مؤكدًا أنها «ستؤدي هذه المسئولية والواجب العظيم بكلّ ما أوتيت من قوة».

جاء ذلك في بيان نعيه للمرشد الإيراني، والذي نشرت نصه وكالة «تسنيم» للأنباء، قائلًا إن «هذا الحدث (اغتيال خامنئي) هو أكبر مصيبةٍ حلت بالعالم الإسلامي اليوم».

واعتبر بزشكيان، أن «اغتيال أعلى مسئول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزعيم العالم الشيعي، على يد المحور الأمريكي الإسرائيلي، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، وخاصة الشيعة، في جميع أنحاء العالم».

وأعلن التلفزيون الإيراني رسميًا مقتل علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية توفي حيث كان يؤدي مهامه في مكتبه.

وعقب الحرس الثوري الإيراني على الإعلان رسميًا على مقتل خامنئي بالتأكيد على أن قواته «ستواصل مسيرة قائدها، وستوقع العقاب الشديد على المعتدين على البلاد».

وتوعد الحرس الثوري بقوله: «سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم».