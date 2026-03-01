أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الأحد، بأن الرئيس مسعود بزشكيان، يلقي خطابًا للشعب الإيراني بعد قليل.

وفي وقت سابق، قال بزشكيان، إن طهران تعتبر الثأر من مرتكبي جريمة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقادتها «واجبًا مشروعًا وحقًا لها»، مؤكدًا أنها «ستؤدي هذه المسئولية والواجب العظيم بكلّ ما أوتيت من قوة».

جاء ذلك في بيان نعيه للمرشد الإيراني، والذي نشرت نصه وكالة «تسنيم» للأنباء، قائلًا إن «هذا الحدث (اغتيال خامنئي) هو أكبر مصيبةٍ حلت بالعالم الإسلامي اليوم».

واعتبر بزشكيان، أن «اغتيال أعلى مسئول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزعيم العالم الشيعي، على يد المحور الأمريكي الإسرائيلي، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، وخاصة الشيعة، في جميع أنحاء العالم».

وأعلن التلفزيون الإيراني رسميًا مقتل علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية توفي حيث كان يؤدي مهامه في مكتبه.

وعقب الحرس الثوري الإيراني على الإعلان رسميًا على مقتل خامنئي بالتأكيد على أن قواته «ستواصل مسيرة قائدها، وستوقع العقاب الشديد على المعتدين على البلاد».

وتوعد الحرس الثوري بقوله: «سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم».