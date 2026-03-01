إسرائيل تزعم تدمير عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

زعم متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية دمرت عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية منذ بدء جولة الهجمات الحالية.

وأوضح المتحدث أن نحو نصف صواريخ إيران الباليستية التي يزيد عددها عن 3000 صاروخ، تم تدميرها خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو من العام الماضي.

وأضاف المتحدث: "لقد أعادوا تخزينها منذ ذلك الحين، ليصل عددها إلى نحو 2500 صاروخ، والعدد في زيادة".

وأطلقت القوات الإيرانية مئات الصواريخ على إسرائيل وعلى دول أخرى في المنطقة منذ تجدد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران فجر أمس السبت.

وقال المتحدث إن طهران تسعى إلى بناء ترسانة أكبر بكثير، مشيرا إلى أنها تمتلك نحو 8000 صاروخ باليستي، مشيرا إلى أن أحد أهداف العملية الحالية هو منع ذلك.