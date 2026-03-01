سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير وإغراق 9 سفن حربية تابعة للبحرية الإيرانية، خلال الحرب الراهنة.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «أُبلغتُ للتو بأننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن حربية إيرانية، بعضها كبير وهام نسبيًا.. سنلاحق البقية، وستغرق هي الأخرى قريبًا! وفي هجوم آخر، دمرنا مقر القيادة البحرية (الإيرانية) بشكل كبير».



وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استخدام قاذفات شبح في قصف منشآت صواريخ باليستية محصنة في إيران، ضمن جولة الحرب الدائرة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «في الليلة الماضية، قصفت قاذفات الشبح الأمريكية من طراز B-2، والمجهزة بقنابل زنة 2000 رطل، منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية المحصنة».

وأضافت القيادة المركزية: «لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمة أمريكا».