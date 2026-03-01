القيادة المركزية الأمريكية تبث مشاهد لقاذفات شبح في قصف منشآت إيرانية محصنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت القيادة المركزية الأمريكية، مشاهد لقاذفات شبح استخدمت في قصف منشآت صواريخ باليستية محصنة في إيران، ضمن جولة الحرب الدائرة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «في الليلة الماضية، قصفت قاذفات الشبح الأمريكية من طراز B-2، والمجهزة بقنابل زنة 2000 رطل، منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية المحصنة».

وأضافت القيادة المركزية: «لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمة أمريكا».

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 3 جنود، وإصابة 5 آخرين بجروح خطية، خلال العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، قائلة إنهم «الآن في طور العودة إلى الخدمة».

وامتنعت عن نشر أي معلومات إضافية عن الجنود، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.