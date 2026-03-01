ملك الأردن: التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لخفض التصعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لخفض التصعيد».

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، مساء الأحد، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للملك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وفي سياق متصل، شدد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع السلطان العماني هيثم بن طارق، على أن الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الشقيقة عُمان لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وقبل قليل، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، استمع العاهل الأردني إلى إيجاز حول خطط التعامل مع الأحداث والمستجدات بما يحافظ على أمن المملكة ويضمن سلامة مواطنيها.

وأكد أن «الأردن سيبقى آمنا وأن حماية سلامة الأردنيين أولوية»، مشددا على «الرفض المطلق لأن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع».