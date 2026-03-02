سموحة يحسم المواجهة أمام البنك الأهلي بثلاثية

واصل سموحة عروضه القوية بعدما تغلب على البنك الأهلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

فرض سموحة أفضليته مبكرًا، حين افتتح سمير فكري التسجيل في الدقيقة 12 بضربة رأس متقنة وضع بها فريقه في المقدمة. واستمر الضغط السكندري حتى أضاف سامادو الهدف الثاني عند الدقيقة 40، ليمنح فريقه أفضلية واضحة قبل نهاية الشوط الأول.

وقبل الاستراحة، قلّص البنك الأهلي الفارق بهدف عكسي جاء عبر الحارس أحمد ميهوب الذي أسكن الكرة شباكه بالخطأ في الدقيقة 48، لينتهي النصف الأول بتقدم سموحة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حافظ سموحة على تفوقه وسيطرته، قبل أن ينجح خالد الغندور في تسجيل الهدف الثالث، مؤكدًا تفوق فريقه وحسمه للنقاط الثلاث.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: ميدو مصطفى، هشام حافظ، محمد حبش، عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي، سمير فكري، سامادو

الهجوم: عبده يحيى، خالد الغندور، بابي بادجي

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد متعب، محمود الجزار، سعيد السنبوري، داو سيريل

الوسط: أحمد النادري، أحمد رضا، أحمد مدبولي

الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد أمين قفة، أسامة فيصل