البحرين: تدمير وإسقاط 61 صاروخا و34 طائرة مسيرة خلال الهجمات الإيرانية

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت بكفاءة عالية لهجمات إيرانية عدائية استهدفت المملكة.

وأضافت في بيان، أن إجمالي الهجمات العدائية التي تم تدميرها وإسقاطها بنجاح بلغ 61 صاروخًا و34 طائرة مسيرة، وتؤكد القيادة العامة أن كافة المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأوضحت أنّ استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وبحسب الوكالة، تشدد المملكة على احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على السلامة العامة، مع التأكيد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الالتفات للإشاعات والابتعاد التام عن مواقع الهجمات.