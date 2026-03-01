الصين تنتقد مقتل المرشد الأعلى خامنئي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تعارض بشدة وتدين بقوة الهجوم على المرشد الأعلى الإيراني وقتله، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضافت الوزارة، أن الهجوم على آيه الله على خامنئي وقتله يمثل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وهو ما يعارض أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية في العلاقات الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن الصين تدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية وعدم تصعيد الوضع المتوتر وحشد الجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق والأوسط والعالم أجمع.