قال مصطفى يونس لاعب الأهلي سابقًا، إنه لعب دورا في اكتشاف قائد المنتخب محمد صلاح، الذي وصفه بأنه أعظم لاعب في تاريخ مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ورا الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر شاشة «الشمس»، أن عدم حديث صلاح عن دوره - أي دور مصطفى يونس - في اكتشاف موهبته أمر يخصه.

وأشار إلى أنه لا يحزن لعدم حديث صلاح عن ذلك، وتابع: «مشكلتي إني أثق في نفسي ثقة عمياء»، وروى أنه عندما رأى موهبة صلاح تحدث مع المسئولين في النادي الأهلي للتعاقد معه حتى لو وصلت قيمته إلى مليون جنيه.

ولفت إلى أن الأهلي عرض في العام التالي 10 ملايين جنيه لضم صلاح، موضحًا أن مسئولي نادي المقاولون العرب استشاروه بين انتقال صلاح للأهلي أو الاحتراف للخارج وكان اختياره أن يحترف صلاح في الخارج.

ونوه بأن الزمالك هو الآخر رفض التعاقد مع محمد صلاح مثلما فعل الأهلي، مشيرًا إلى أن الأمر يبرهن على أهمية العين التي تنظر إلى اللاعب وترى فيه موهبة يمكن استغلالها أو تنميتها وتطويرها.

وأوضح أن علم التدريب ليست بالكلام لكنه قرار، وأشار إلى أنه عندما يتم تعويد اللاعب على شيء معينة ويتم تمرينه عليه فإن القرار يظهر تلقائيًّا، وتابع: «إحنا لغاية الآن الناس مش بتعرف تقف في الملعب.. أساس إني أكون لاعب كرة إني أعرف أقف في الملعب».