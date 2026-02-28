 يد الزمالك تهزم سبورتنج في الدوري - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026
يد الزمالك تهزم سبورتنج في الدوري

أمير نبيل
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 12:45 ص | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 12:45 ص

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 31 - 30 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالاسكندرية .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 16 - 16 قبل أن يتمكن الكوماندوز من تعديل المسار في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 31 - 30.

وأقيمت المباراة في رابع مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .

ويخوض الفريق خامس مواجهاته في الدور النهائي أمام البنك الاهلي يوم الثلاثاء المقبل على صالة عبد الرحمن فوزي بالقلعة البيضاء


