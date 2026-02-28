يد الزمالك تهزم سبورتنج في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 31 - 30 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالاسكندرية .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 16 - 16 قبل أن يتمكن الكوماندوز من تعديل المسار في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 31 - 30.

وأقيمت المباراة في رابع مواجهات الفريق بنهائيات دور المحترفين .

ويخوض الفريق خامس مواجهاته في الدور النهائي أمام البنك الاهلي يوم الثلاثاء المقبل على صالة عبد الرحمن فوزي بالقلعة البيضاء