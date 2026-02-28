قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بالجيزة، حبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بإجراء فحص طبي نفسي على المتهم، لتقرر بموجبه إيداعه مستشفى العباسية لفحص قواه العقلية من عدمه.

وكشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الحادث بعد رصدها مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى ملصق عليها علم إحدى الدول (إسرائيل) بالاصطدام بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة.

وذكرت الداخلية أن مركز شرطة كرداسة بالجيزة تلقى بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، يفيد بأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكى الظاهرة بالمنطقة حدثت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري لاعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه لدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة قاموا بالتعدى على الشاب بالضرب، وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها.

وأكدت التحريات أن قائد السيارة هو "أحمد. ع" يعمل مهندسًا زراعيًا، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وتردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم إتزانه النفسى.

وأشارت الداخلية إلى أن أسرة المتهم أفادت بأن نجلهم يعانى من مرض نفسى منذ سنوات عدة ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدموا أوراقًا وشهادات طبية تفيد ذلك.