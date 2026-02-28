مصرع شاب مجهول في تصادم نقل ودراجة نارية على طريق جمصة الدولي

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام قرية الناقر على الطريق الدولي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى مجهول الهوية، ويُقدَّر عمره بنحو 30 عامًا، حيث وصل إلى مستشفى جمصة المركزي جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى.