الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران باتجاه إسرائيل.

وجدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، مناشدته للمواطنين الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والتعليمات المُوجَّهة إليهم.

وأشار إلى أن «نظام الدفاع الجوي يعمل باستمرار على تحديد التهديدات واعتراضها».

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء هجوم على إيران، وقال: «بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران».

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن «جزءا من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها».

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن إسرائيل ضربت عشرات من الأهداف التابعة للحكومة الإيرانية.