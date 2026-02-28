إسبانيا تطالب بخفض التصعيد فورًا والاحترام الكامل للقانون الدولي بالمنطقة

طالبت إسبانيا بخفض التصعيد فورًا والاحترام الكامل للقانون الدولي بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز- فى تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت - إننا نرفض العمل العسكري الأحادي الجانب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يُمثل تصعيدًا ويُساهم في خلق نظام دولي أكثر اضطرابًا وعداءً.

وأضاف "كما نرفض تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري" مشددا على أنه لا يُمكن تحمّل حرب أخرى طويلة ومدمرة في الشرق الأوسط.. ونُطالب بخفض التصعيد فورًا والاحترام الكامل للقانون الدولي.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه حان الوقت لاستئناف الحوار والتوصل إلى حل سياسي دائم للمنطقة.