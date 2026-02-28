شركات طيران كبرى توقف رحلاتها إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد الصراع

حوّلت جميع شركات الطيران الكبرى مسار رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط أو ألغتها، مُعللة ذلك بأسباب تتعلق بالسلامة، ومُقدمة اعتذارها للعملاء.

وأعلنت شركة فيرجن أتلانتيك عن إلغاء رحلتها VS400 من مطار لندن هيثرو إلى دبي، وحذرت من أن الرحلات إلى جزر المالديف والهند والمملكة العربية السعودية قد تشهد زيادة في مدة الرحلة نتيجة لتغيير مسارها، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الأربعاء، كما علّقت رحلة اليوم إلى عمّان.

وأُمرت رحلة BA123 من هيثرو إلى الدوحة، التي أقلعت في موعدها المحدد الساعة 8 مساء من الليلة الماضية، بالعودة أدراجها بعد قطع ثلث المسافة.

وبعد بضع ساعات، وجد أكثر من 200 راكب أنفسهم عائدين إلى مدرج مطار لندن.

وأكدت شركة ويز إير تعليق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل ودبي وأبو ظبي وعمّان بأثر فوري وحتى السبت المقبل. كما ستُلغى الرحلات من وإلى السعودية حتى الثلاثاء.

وأعلن طيران الإمارات عن تعليق رحلاته مؤقتاً. كما أعلنت شركات طيران أخرى، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية التركية، عن إلغاء رحلاتها إلى المنطقة